Okul başarısı sınava yansımıyor, notlar şişiriliyor mu?

Haber: Öykü Tüccar-NTV

Türkçede her iki sorudan birine, matematikte ise 5 sorudan yalnızca birine doğru yanıt verildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 12. sınıf öğrencilerinin düşük doğru ortalaması tartışılıyor.

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, "TYT'de başarımız 100 üzerinden 33 olduğu görülüyor. Doğru sayısı bu, bunu nete çevirdiğimizde oranın yüzde 33'lerden yüzde 25-26'lara indiğini görüyoruz. Böyle kötü performansın ortaya çıkması bizim eğitime yeni bi bakış açısıyla yeniden şekil vermemiz gerektiğine işaret ediyor." mesajını verdi.

Bu yıl son sınıfların Temel Yeterlilik Testi'ndeki doğru cevap ortalamaları:

40 soruluk Türkçe testinde 20

40 soruluk Matematik testinde 8,2

20 soruluk testlerde ise

Sosyal Bilimler'de 8,6

Fen Bilimleri'nde ise 3,5 olarak açıklandı.