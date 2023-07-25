Okul başarısı sınava yansımıyor, notlar şişiriliyor mu?

Haber: Öykü Tüccar-NTV
Türkçede her iki sorudan birine, matematikte ise 5 sorudan yalnızca birine doğru yanıt verildi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 12. sınıf öğrencilerinin düşük doğru ortalaması tartışılıyor.
Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, "TYT'de başarımız 100 üzerinden 33 olduğu görülüyor. Doğru sayısı bu, bunu nete çevirdiğimizde oranın yüzde 33'lerden yüzde 25-26'lara indiğini görüyoruz. Böyle kötü performansın ortaya çıkması bizim eğitime yeni bi bakış açısıyla yeniden şekil vermemiz gerektiğine işaret ediyor." mesajını verdi.
Bu yıl son sınıfların Temel Yeterlilik Testi'ndeki doğru cevap ortalamaları:
40 soruluk Türkçe testinde 20
40 soruluk Matematik testinde 8,2
20 soruluk testlerde ise
Sosyal Bilimler'de 8,6
Fen Bilimleri'nde ise 3,5 olarak açıklandı.
Eğitim Uzmanı Salim Ünsal'a göre, doğru ortalamaları ile yerleştirmede esas alınan ortaokul başarı puanlarında tam tersi bir tablo var.
Ünsal, "Bir okulun diploma notları ortalaması diyelim ki 90-95 ama aynı okulun öğrencileri sınavda oralama 25-30'luk başarı elde ediyolar. Ya uygulanan sınav eğitim sistemle örtüşmüyor veya lisedeki not dağılımıyla sınavda alınan performans arası ilişki yok." dedi.
Ünsal, ortaokul başarı puanlarının öğrencilerin gerçek başarısını yansıtmadığı görüşünde.
"Liselerde son yıllar sınıfta kalma, zayıf alma gibi pekçok faktör ortadan kalktığı için doğal olarak öğrencilere hem devlet liselerinde hem özel liselerde yüksek puan veriliyor." diyen Ünsal, "Sınav sonuçları üzerinden okulların nasıl bir eğitim yaptığına dair bi sorgulama yapamadığımız için böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz." şeklinde eleştiri getirdi.
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