Okul kayıtları ne zaman başlayacak? (2024-2025 MEB okul kayıt tarihleri)

2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde okul kayıtlarının yapılacağı tarih, 1. sınıfa ve 5. sınıfa başlayacak olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan okul kayıt takvimi sonrasında, öğrencilerin kayıt yapacakları tarih belli oldu. Peki, okul kayıtları ne zaman yapılacak?



İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?



İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.



Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

