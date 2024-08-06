Okul kayıtları ne zaman başlayacak? (2024-2025 MEB okul kayıt tarihleri)

Okul kayıtlarının ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Yaz tatilinin keyfini süren öğrenciler ve veliler, okulların açılmasına kısa bir zaman kala, tatilden dönecek ve ilkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesiyle ilgili okul kayıtlarını yaptıracak. Peki, okul kayıtları ne zaman başlayacak?

Okul kayıtları ne zaman başlayacak? (2024-2025 MEB okul kayıt tarihleri)

2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde okul kayıtlarının yapılacağı tarih, 1. sınıfa ve 5. sınıfa başlayacak olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan okul kayıt takvimi sonrasında, öğrencilerin kayıt yapacakları tarih belli oldu. Peki, okul kayıtları ne zaman yapılacak?

İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.

Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

Okul kayıtları ne zaman başlayacak? (2024-2025 MEB okul kayıt tarihleri) - 1

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2025 yılı eğitim takvimle birlikte okulların açılacağı tarih belli oldu

Buna göre; 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

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