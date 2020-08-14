Okul kayıtları ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak? (E-okul kayıt yaptırma)

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı açıklamaya göre 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos 2020'de başlayacak. Seyreltilmiş yüz yüze eğitim ise 21 Eylül'de başlayacak.

Okulların açılma tarihinin açıklanmasının ardından veliler, okula başlama yaşı gelen çocuklarının hangi okula gideceklerini, kayıt sorgulamanın nasıl yapılacağını merak ediyorlar.

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

"buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor"

OKUL KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB, okul kayıtlarının ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Lise kayıtlarının, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılmaya başlanması bekleniyordu.

Lise adayları 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak.



Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 17-21 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 24 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

OKULLAR 31 AĞUSTOS'TA AÇILACAK MI?