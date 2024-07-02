Okul kayıtları ne zaman başlayacak, ortaokul kayıtları başladı mı? (2024-2025 eğitim öğretim yılı okul kayıt dönemi)

Okul kayıtlarının ne zaman başlayacağı, öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanmaya başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde okul kayıtlarının başlayacağı tarihi merak eden veliler, ilkokul 1. sınıf ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt dönemlerini merak ediyor. Peki, 2024-2025 okul kayıtları ne zaman başlayacak, ortaokul kayıtları başladı mı?

Okul kayıtları ne zaman başlayacak, ortaokul kayıtları başladı mı? (2024-2025 eğitim öğretim yılı okul kayıt dönemi)

İlkokul ve ortaokul kayıtlarının başlayacağı tarih, on binlerce veli ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e- sisteminden tamamlandı. Fakat veliler, çocuklarının okulunu isteğe bağlı olarak değiştirebilecek. İşte ayrıntılar

İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.

Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

Okul kayıtları ne zaman başlayacak, ortaokul kayıtları başladı mı? (2024-2025 eğitim öğretim yılı okul kayıt dönemi) - 1

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2025 yılı eğitim takvimle birlikte okulların açılacağı tarih belli oldu

Buna göre; 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

EĞİTİM HABERLERİ

MEB adrese dayalı kayıt (e-Kayıt) sorgulama ekranı açıldı (Çocuğum hangi okula gidecek?)

MEB adrese dayalı kayıt (e-Kayıt) sorgulama ekranı açıldı (Çocuğum hangi okula gidecek?)

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları başladı: AÖF yaz okulu kayıtları için son gün ne zaman? Yaz okulu sınavına kaç gün kaldı?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları başladı: AÖF yaz okulu kayıtları için son gün ne zaman? Yaz okulu sınavına kaç gün kaldı?

AUZEF final sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF final sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanır?

EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

ÖGG sınav sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (109. Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi)

ÖGG sınav sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (109. Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi)

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi belli oldu

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi belli oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...