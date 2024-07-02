Okul kayıtları ne zaman başlayacak, ortaokul kayıtları başladı mı? (2024-2025 eğitim öğretim yılı okul kayıt dönemi)

İlkokul ve ortaokul kayıtlarının başlayacağı tarih, on binlerce veli ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlandı. Fakat veliler, çocuklarının okulunu isteğe bağlı olarak değiştirebilecek. İşte ayrıntılar



İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?



İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.



Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

