Okul kayıtları ne zaman başlıyor? MEB 2023-24 kayıtları bekleniyor

2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi geride kaldı. 3 ay sürecek yaz tatilinin başlamasıyla şimdi de gelecek eğitim yılının okul kayıtları gündeme geldi. Başta ilkokula çocuklarını kaydettirecek veliler olmak üzere pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. İşte, okullarda yeni dönem kayıtları hakkında bilgiler...



OKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?



Geçtiğimiz yıllarda ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sisteminden yapılıyordu.



İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştiriliyordu.



Önümüzdeki eğitim yılı için henüz bilgiler gelmedi. Bu kapsamda açıklamalar oldukça haberimizde yer vereceğiz.



LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?



Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, lise kayıtlarının yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik yapılması bekleniyor.



Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları "açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç" sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.