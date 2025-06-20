Okul kıyafetlerinde yeni dönem: Serbest kıyafet uygulaması bitti

Okullarda serbest kıyafet uygulaması yeni eğitim-öğretim döneminde sona erecek. 2025-2026 eğitim-öğretim dönemiyle birlikte forma uygulaması yeniden başlayacak.

Okul kıyafetlerinde yeni dönem: Serbest kıyafet uygulaması bitti

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Okullarda forma uygulaması geri dönüyor.

Milli Bakanı Yusuf Tekin, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere okullarda serbest kıyafetin yerine tekrar forma uygulamasının başlayacağını belirtti.

Bakan Tekin, Bahçelievler'deki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. bahçesindeki yıl sonu etkinliklerine de katılan Tekin, daha sonra yıllık değerlendirme basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Okul kıyafetlerinde yeni dönem: Serbest kıyafet uygulaması bitti - 1 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Bugün itibarıyla 2024-2025 öğretim yılının öğrenciler için sona erdiğini dile getiren Tekin, bu süreçteki destekleri için öğretmenlere teşekkür etti.

"İDARECİ ARKADAŞLARIMIZ SEÇİMLERİ YAPTI"

"Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık." diyen Bakan Tekin, "Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak." şeklinde konuştu.

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