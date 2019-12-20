Okul öncesi eğitim harcaması son 5 yılda iki katına çıktı

Hükümetin son yıllarda uygulamaya koyduğu düzenlemelerle kadınların iş gücü piyasasında daha aktif yer alması sağlandı. Bunun sonucu çalışan anne sayısında artış gerçekleşti. Bu durum, çocuk bakımına yönelik okul öncesi eğitim veren kurum, kreş ve gündüz bakım evlerine talebi artırdı. Hane halkı bütçesinde okul öncesi eğitim için ayrılan payda da artış oldu.



AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de eğitim harcamaları her yıl kademeli yükseliyor. Geçen yıl toplam eğitim harcamaları, 2014'e kıyasla yüzde 75 artarak 122,7 milyar liradan 214,6 milyar liraya çıktı.



Hem okul öncesi okullaşma oranında hem de çalışan anne sayısındaki artış söz konusu eğitim grubunda harcamaları yükseltti.



ÖĞRENCİ BAŞINA YAPILAN HARCAMA ARTTI



Öğrenci başına yapılan toplam eğitim harcaması son 5 yılda yüzde 65 arttı. 2014'te 5 bin 941 lira olan eğitim harcaması, 2018'de 9 bin 790 liraya çıktı.



Söz konusu dönemde okul öncesi eğitimde kişi başına harcanan para yüzde 47,1 artarak, 5 bin 893 liradan 8 bin 671 liraya ulaştı.



Son yıllarda hükümetlerin uygulamaya koyduğu programlar ve çeşitli kampanyalarla okullaşma oranlarında ciddi artışlar oldu. Okul öncesi eğitim 5 yaş grubunda brüt okullaşma oranı 2014-2015 eğitim öğretim yılında yüzde 66 iken, 2018-2019 eğitim öğretim yılında yüzde 85,2'ye yükseldi.



Okul öncesi eğitime yapılan harcamaların toplam eğitim harcamalarındaki payı 2014'te yüzde 5,4 iken, 2018'de bu oran yüzde 6,2'ye çıktı.



Bu alanda okullaşma oranı ve kadın istihdamının artmasıyla okul öncesi eğitim harcamalarının gelecek yıllarda da yükselmesi öngörülüyor.

HER YÖNÜYLE OKUL EKONOMİSİ