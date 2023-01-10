Okul öncesi öğretmene ders ücreti karşılığında görevlendirme

Okul öncesi öğretmenler, destek eğitim odalarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilebilecek.

MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ile 1 Aralık 2006 tarihli Bakanlar Kurulu kararının "ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı maddesi yeniden düzenlendi.



Bu kapsamda ilgili maddeye, "sınıf öğretmenlerine" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında okul öncesi öğrencilerine destek eğitim odasında verilecek eğitimle sınırlı olmak üzere okul öncesi öğretmenlerine okul öncesi eğitim" ibaresi eklendi.



Böylece kaynaştırma bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden okul öncesi çağdaki öğrencilerin destek eğitim odalarındaki öğrenimlerinde görev alan okul öncesi öğretmenlerin bu görevleri karşılığında ek ders ücreti almaları sağlandı.

