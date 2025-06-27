Okul öncesi yaz eğitimleri ne zaman bitecek?

"Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği" çerçevesinde, ihtiyaç hâlinde okul öncesi eğitim kurumlarında yaz aylarında da eğitim yapılıyor. Bu kapsamda 23 Haziran 2025 tarihi itibarıyla başlayan yaz eğitimleri, 29 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Yaz eğitimleri haftada 5 gün, günde 6 etkinlik saati ve her etkinlik saati 50 dakika olacak şekilde yapılacak. Eğitimlere, eylül ayında ilkokula başlayacak olan okul öncesi eğitim almamış çocuklar katılabilecek. Okulda yeterli fiziki mekân olması durumunda ise okul öncesi eğitim almamış 4 ve 3 yaş çocukları da yaz eğitiminden faydalanabilecek.

Daha önce okul öncesi eğitime devam etmiş olan çocukların yaz aylarındaki eğitim talepleri ise "Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi" hükümleri doğrultusunda açılacak olan çocuk kulüpleri ile karşılanacak.



Yönetmelik gereği bir gruptaki çocuk sayısının 10'dan az, 20'den fazla olmaması esas alınıyor ancak talep ve okulun imkânlarının yeterli olması hâlinde çocuk sayısı artırılabildiği gibi azami çocuk sayısı dolmadan da yeni grup oluşturulamıyor. Ancak nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde yönerge hükümleri doğrultusunda bir grupta okul öncesi eğitim çağında en az 5 çocuk olması durumunda sınıf açılabilecek.