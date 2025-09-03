Okul servisi zammına gerekçe: Triger kayışı fiyatı arttı

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar servis ücretlerine yönelik teliplerini iletti.

En son artışın 2025 Ocak ayında gerçekleştiğini hatırlatan Sinar, yaklaşık dokuz aydır yeni bir düzenleme yapılmadığını savunarak, okul servis ücretlerine zam yapılması gerektiğini söyledi. Sinar, yüzde 50 zam taleplerinin gerçekleşmesi durumunda en kısa mesafe ücretlerin 3 bin 800 lira olacağını belirterek talep gerekçelerini şöyle sıraladı:

"Geçen seneden bu yana triger kayışını, motor yağını, lastiği, kaskomuzu, sigortamızı sürekli kullanıyoruz. Tamir, bakım, işçilik ücreti... Bunlar da yüzde 40'ın üstünde zamlanmış durumda. İstediğimizin makul bir artış olduğunu düşünüyoruz."

Sinar, araçların kapasiteleriyle, taşıyabilecekleri öğrenci sayısında karşılaştırma yaparken, isteklerinin makul olduğunu belirtti. Sinar şöyle konuştu:

"Şimdi şöyle bir hesap yapmak isterim: Servis araçları 16+1 kişi. Taşıyabileceğimiz öğrenci sayısı maksimum 15. Yani ilk dilimden de taşımayalım. Biraz ikinci, üçüncü, dördüncü dilimden, 3-5 kilometreden taşıyalım. Zam teklifimiz kabul edilse 4 bin lira olur. Yani 15 öğrenciden maksimum 60 bin lira. Şimdi 60 bin lira ücretle meslektaşlarımız arabanın masraflarını, kasko sigortasını karşılayacak, evini geçindirecek, kış lastiği alacak, bunları karşılayacak."

Sinar, artışın fazla olarak algılanmaması gerektiğini belirtirken de, "Şimdi öğrenci velilerine belki yüzde 50 artış talebi çok yüksek olarak gözüküyor ama şu anda rehber personel hariç en yakın dilim 2 bin 600 lira. Artış talebimiz kabul olursa en yakın dilim 3 bin 800 lira olacak."

TRİGER KAYIŞI NEDİR?

Borusan'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, triger kayışı, otomobil motorlarının en kritik parçalarından biri olarak kabul ediliyor.

Motorun sağlıklı ve doğru çalışmasını sağlayan bu parça, motorun içinde bulunan kam mili ile krank mili arasında zamanlamayı sağlar.

Motorun verimli ve sorunsuz çalışabilmesi için kam mili ve krank milinin birbirine tam zamanında bağlı olması gerekir. Kam mili, motor valflerinin açılıp kapanmasını kontrol ederken krank mili, pistonların hareketini sağlar. Bu iki parçanın hareketlerinin birbirine senkronize edilmesi, motorun doğru zamanda yakıt alıp egzoz gazını dışarı atması için zorunludur. Triger kayışı, bu mekanizmanın kusursuz işlemesini sağlayan temel parçası.