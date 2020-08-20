Okul servislerinde yeni dönem 3 Eylül'de başlıyor

Okul servis şoförleri için 3 Eylül itibarıyla yeni dönem başlıyor. Bu tarihten itibaren okul servis şoförlüğü yapabilmek için mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olacak. Bu belgeyi almak için girilecek sınavın önşartları ise psikoteknik test raporuna sahip olmak ve Türk Ceza Kanunu’nun belirli maddelerinden hüküm giymemek olacak. TESK Başkanı Bendevi Palandöken “Henüz servis şoförlerinin yüzde 1’i aldı bu belgeyi, yüzde birin bile altında olabilir. Son dakikaya bırakmayın, alın bu belgeleri” dedi.



2017’DE DÜZENLEME YAPILDI



2017 yılında çıkarılan ‘Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ kapsamında okul servis araçlarını kullanan şoförlere, 3 Eylül 2020’ye kadar, Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu çerçevesinde mesleki yeterlilik belgesi alma şartı getirildi. Mesleğin yeterlilik standartları ise, MYK tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’yla (TŞOF) birlikte hazırlanarak yayınlandı. Birçok kuruma da, mesleki yeterlilik belgesi vermesi için yetki tanındı.



Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberinde yer verilen sistemin detaylarında, okul servis şoförlüğüne devam etmek isteyenlerin yetkili kuruluşlarca hazırlanan hem teorik, hem de uygulamalı sınavları geçmeleri gerekiyor. Sınavı geçemeyen adaylara ise bir sınav hakkı daha tanınınıyor. Sınava girecek olan adayların ise sürücü belgesinin yanı sıra, yetkili bir merkezden alınmış ‘psikoteknik test raporu’na sahip olması ve belli suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemesi gerekiyor. Bu suçlar da, Türk Ceza Kanunu’nun ‘cinsel saldırı’ başlıklı 102.,’çocukların cinsel istismarı’ başlıklı 103., ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ başlıklı 104., ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ başlıklı 109., ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ başlıklı 188., ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma’ başlıklı 190., ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ başlıklı 191., ‘fuhuş’ başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ‘sarhoşluk’ başlıklı 35. maddelerindeki suçlar olarak sıralanıyor.