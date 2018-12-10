Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki okul binasını ayıran duvar, devasa kitap figürleri ile donatıldı.



İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Kızıltepe Belediyesi öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek için ilginç bir çalışma gerçekleştirdi.



İldeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kızıltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında bulunan, iki okulu ayıran duvarda dekor olarak devasa kitap figürleri kullanıldı.



Dostoyevski'den "Suç ve Ceza", Mustafa Kemal Atatürk'ten "Nutuk", Necip Fazıl Kısakürek'ten "Çile", Balzac'tan "Vadideki Zambak", Reşat Nuri Güntekin'den "Çalıkuşu" gibi Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerine ait kitapların dekor olarak kullanıldığı duvar, adeta kitaplığı andırıyor.



İki okula da görsel zenginlik katan çalışma, ilgi görüyor.

"KEŞKE BÜTÜN DUVARLAR BÖYLE OLSA"



Öğrencilerden Harun Ökmen, okullarda duvar olarak kitap figürlerinin yer almasından memnuniyet duyduğunu söyledi.



Bu çalışma sayesinde daha önce okumadığı kitapları görme ve okuma fırsatı bulduğunu dile getiren Ökmen, "Çok güzel olmuş, keşke her yerde yapılsa. Bu duvarı gördüğümüzde kütüphaneye ilgimiz de artıyor. Kitaplara bakıp, isimlerini öğrenip okuyoruz. Keşke bütün duvarlar böyle olsa" dedi.



"OKULLARIN ETRAFINDA KİTAPLAR OLSUN"



Necim Timur, bu çalışmanın sadece öğrencilere değil herkese kitap okuma alışkanlığı kazandıracağını belirtti.



"Görünce kitaplara karşı bir sevgi oluşuyor. Okulların etrafında duvar değil kitaplar olsun" diyen Timur, kitapların, insanın hayatını değiştirecek güçte olduğunu vurguladı.



Vatandaşlardan Selma Irman, okulda kitap figürünün yer almasını önemli bulduğunu dile getirerek, bu çalışmanın kitap okumaya ilgiyi artırmasını arzu ettiğini kaydetti.



KİTAP OKUMA BİLİNCİNE KATKI



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Az, görevlendirme yapılan belediyenin okullarında güzel ve örnek bir çalışmaya imza attığını söyledi.

Okul duvarlarının hem çevreyle hem de ilçeyle bütünleştiğini ifade eden Az, çalışmanın içeriğinin okullara son derece uygun olduğunu söyledi.



Az, kitap ve okulun ayrılmaz bir iki olduğuna işaret ederek, "Okul duvarlarının kitapla bütünleşmiş olması ayrı bir güzellik kattı" diye konuştu.