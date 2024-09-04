Okula telefon getirmek yasak mı, tüm sınıflarda telefon kullanmak yasak mı?

9 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesi milyonlarca öğrenci ve veli "Okula telefon getirmek yasak mı, tüm sınıflarda telefon kullanmak yasak mı?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Okula telefon getirmek yasak mı, tüm sınıflarda telefon kullanmak yasak mı?

2024-2025 yılı için geri sayım başladı. İlkokul, ortaokul, liseler 9 Eylül'de okula başlıyor. Okulların açılmasına günler kala telefon yasağı soruları da gündeme geldi.

Okula telefon getirmek yasak mı, tüm sınıflarda telefon kullanmak yasak mı? - 1

OKULLARDA CEP TELEFONU YASAK MI?

Milli Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için okullarda telefon kullanımı konusunda yeni bir genelge yayınladı. Genelgede, öğrencilerin dikkatini dağıttığı ve eğitim öğretim sürecini olumsuz etkilediği için telefon kullanımına yasak getirildiği belirtildi. ’in 2023-2024 eğitim öğretim yılında getirdiği düzenlemeyle sınıf içinde cep telefonu başta olmak üzere bilişim araçları bulundurmak artık yasak.

UNESCO, “2023 Küresel Eğitim İzleme” raporunda, öğrencilerin okullarda akıllı telefon kullanmasının yasaklanması için küresel çağrıda bulunmuştu. Raporda, fazla cep telefonu kullanımının düşük eğitim performansına, yüksek ekran süresinin de çocukların duygusal istikrarı üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu açıklanmıştı.

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