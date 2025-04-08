MEB'den açıklama: "Yaz tatili erkene çekilecek" haberi yalanlandı

"MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" haberlerine, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının daha önce açıklandığı gibi 20 Haziran'da sona ereceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında, "Söz konusu haberde özetle, 'Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor.' şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

"OKULLAR 20 HAZİRAN GÜNÜ KAPANACAK"

Eğitim-öğretim süreçlerinin daha önce açıklanan plana göre devam ettiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir." denildi.

Açıklamada, "Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.