Okullar kapatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama

Omicron varyantıyla birlikte corona virüs vakalarında yaşanan artışa ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu anda okulların kapatılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Süreci yakından takip ettiklerini belirten Özer, ''Okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz bir durum yok'' dedi.

Haberler - NTV Haber - DHA 05.01.2022 - 10:40

Okullar kapatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama

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Milli Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Şanlıurfa'da, ilk olarak valiliği ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Özer, günlük corona virüs vaka sayılarını takip ettiklerini ve okullarda eğitimin devam edeceğini belirtti.

''OKULLARIN KAPATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL''

Özer şöyle konuştu:

"Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz. 'Omicron' varyantının yayılması hızlanıyor ancak şu an için okullarımızda önlemlerini değiştireceğimiz yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil.''

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