2018-2019 eğitim öğretim hayatının son bulmasının ardından öğrenciler yaz tatili için heyecanlı. Haliyle öğrenciler 2019-2020 yaz tatilini ne zaman bitecek? şeklinde soru sormaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre 14 Haziran 2019 Cuma günü kapanan okullar 2019-2020 eğitim ve öğretim hayatına 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB)’in son olarak yaptığı yaz tatili düzenlemesinden sonra öğrenciler 2019-2020 yaz tatili ne kadar sürecek? soruları sormaya başlamıştı. Yapılan son düzenlemeden sonra öğrencilerin yaz tatili süresi 13 hafta yerine 11 hafta şeklinde belirlendi.

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MEB’DEN YAPILAN AÇIKLAMA



Milli Eğitim Bakanlığı’dan (MEB) yapılan açıklamada Ziya Selçuk: Sadece bir tane yarı yıl olması gerekmiyor bölgenin ihtiyaçlarına göre 3 sömestrlık bir okul da olabilir’ demişti. Bunun yanında Selçuk, tatil sürelerinin bölgesel hityaçlara göre değişebileceğini de vurgulamıştı.

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