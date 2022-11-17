Okullar ne zaman açılacak? (2022 MEB ara tatil tarihleri)

2022-23 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 14 Kasım'da başladı. Okulların ara tatile girmesinin ardından öğrenciler yeniden okulların açılacağı tarihi internet üzerinden sorgulamaya başladı. MEB tarafından yayımlanan iş takvimi sonrasında ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak?



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının tatil takvimi belli oldu.



Okullarda birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de tarihinde yapılmaya başladı.



Buna göre; 18 Kasım'da ara tatilin sona ermesiyle birlikte hafta sonu tatili başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü okullar açılacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatil tarihi belli oldu.



Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.