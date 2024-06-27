Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi

Okulların açılacağı tarih, yaz tatilinin keyfini süren milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Karnelerini aldıktan sonra tatile çıkan öğrenciler, yeni yıl hazırlıklarını yapmak için bir yandan da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi.

Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi, okulların açılacağı tarihi merak eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Buna göre; Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi - 1

ARA VE YARIYIL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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