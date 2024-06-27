Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi, okulların açılacağı tarihi merak eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. MEB tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak?



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.



Buna göre; Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

