Okullar ne zaman açılacak? (5. sınıflar okula ne zaman başlayacak?)

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okula başlayacak öğrencilerin gözü ilk ders saatinde. 'Uyum programı' kapsamında 1. 5. ve 9. sınıfların okula ne zaman başlayacağı Google'da en çok aranan konulardan birisi oldu. Peki birinci sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...



2019-2020 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından aktarılan bilgiye göre, ilk ders zili 9 Eylül 2019 Pazartesi günü çalacak.

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MEB 2019-2020 SÖMESTR TATİLLERİ NE ZAMAN OLACAK?



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından Twitter'dan duyurulan bilgiye göre,



2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

İlk ara tatil, 28-22 Eylül

Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak

2. Ara tatil, 6-10 Nisan

2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin bitiş tarihi ise, 19 Haziran 2019 Cuma günü.

“Okulu çok özledim.” Yahut “Ne yani bitti mi tatil?”diyen çocuklara kısa bir bilgilendirme:📚Açılış:9 Eylül, İlk Ara Tatil:18-22 Kasım, Yarıyıl Tatili:20-31 Ocak, 2. Ara Tatil: 6-10 Nisan, Kapanış:19 Haziran.📚Tatilin son günlerindesiniz çocuklar, keşfedin, oynayın istediğinizce. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 22, 2019

1., 5. VE 9. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019-2020 eğitim öğretim dönemine göre,

1, 5 ve 9'uncu sınıflar için ise uyum programları 5-6 Eylül'de gerçekleştirilecek. Öğretmenler için süreç 2 Eylül'de başlayacak.

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