Okullar ne zaman açılacak? (Elazığ ve Malatya'da ara tatil uzadı)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2019-2020 akademik takvimde öğrenciler 17 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında 15 tatile girdi.

Okullar 3 Şubat tarihinde açılacak deprem nedeniyle Elazığ'ın tamamında yarı yıl tatili uzadı.

MALATYA'DA 9 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Dün Malatya'nın ise Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okulların 10 Şubat'ta açılacağı bildirilmişti.

Malatya Valiliği 9 ilçede daha okulların açılmasını 1 hafta ertelediğini duyurdu.



Yapılan açıklamada, "24 Ocak 2020 Tarihinde meydana gelen Elazığ-Sivrice merkezli Deprem nedeniyle İlimize bağlı; Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçeleri ile birlikte Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde

Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerde 10 Şubat 2020 tarihine kadar Eğitim-Öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de son dönem başlayacak.

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.



