Okullar ne zaman açılacak? İkinci ara tatil ne zaman başlıyor? (2024-2025 eğitim öğretim takvimi)
İkinci ara tatilin ne zaman başlayacağı, sömestr tatilinde olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 3 Şubat'ta okulların açılacak olmasının ardından gözler ikinci dönem ara tatilinin başlayacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 ara tatil takvimi sonrasında ikinci ara tatil tarihi belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? İkinci ara tatil ne zaman başlıyor?
2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili için tarih araştırmaları başladı. 20 Ocak'ta başlayan sömestr tatili, 3 Şubat'ta sona erecek. 3 Şubat'ta başlayacak ikinci dönem öncesinde öğrenciler son hazırlıklarını tamamlarken, bir yandan da ikinci ara tatil tarihi merak ediliyor. İşte ayrıntılar.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 9 Eylül 2024'te dersbaşı yaptı.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Öğrenciler, 75 binden fazla okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 31 Mart-4 Nisan arasında yapacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
3 Şubat'ta başlayacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.
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