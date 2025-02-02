Okullar ne zaman açılacak? İkinci ara tatil ne zaman başlıyor? (2024-2025 eğitim öğretim takvimi)

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili için tarih araştırmaları başladı. 20 Ocak'ta başlayan sömestr tatili, 3 Şubat'ta sona erecek. 3 Şubat'ta başlayacak ikinci dönem öncesinde öğrenciler son hazırlıklarını tamamlarken, bir yandan da ikinci ara tatil tarihi merak ediliyor. İşte ayrıntılar.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak.



Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 9 Eylül 2024'te dersbaşı yaptı.

