Okullar ne zaman açılacak? İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi

2023-2024 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Yaz tatilinin bitmesine kısa bir zaman yüz binlerce öğrenci okulların açılacağı tarihi araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte okulların açılacağı tarih belli oldu.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.





2023-24 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı.



Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.



ARA TATİL TARİHLERİ



Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.



Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.



Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.