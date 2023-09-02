Okullar ne zaman açılacak? İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi

Okulların ne zaman açılacağı, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala sorgulanıyor. Yeni kayıt olan ve ilk defa okula gidecek olan öğrenciler ve veliler okulların ayın kaçında açılacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi.

Okullar ne zaman açılacak? İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi

2023-2024 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Yaz tatilinin bitmesine kısa bir zaman yüz binlerce öğrenci okulların açılacağı tarihi araştırıyor. Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte okulların açılacağı tarih belli oldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak? İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi - 1


2023-24 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı.

Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

ARA TATİL TARİHLERİ

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

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