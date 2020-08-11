Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılma tarihi ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) corona virüs salıgını nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan okulların yeni eğitim-öğretim yılında 31 Ağustos'ta açılacağını duyurmuştu. Salgının seyrine göre okulların kesin olarak açılıp açılmayacağı ise merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabinede, gündem maddesi tatil ve bayramın etkisiyle artış gösteren corona virüs vakaları ve okulların açılış tarihiydi. Ancak kabine toplantısı sonrasında değerlendirmede bulunun Cumhurbaşkanı, okulların durumuyla ilgili bir açıklmada bulunmadı.

"OKULLAR AÇILMASIN DEMEK, MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK KADAR BASİT"



Geçtiğimiz günlerde 'okullar açılmasın' diyenlere karşı tepki gösteren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından '''Okullar açılmasın' demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit" mesajını paylaştı.

Corona virüs tedbirlerine uyulması çağrısında bulunan Selçuk, ''Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda" ifadesini kullandı.



Ziya Selçuk daha önce, birinci senaryonun okulların tamamen açılması olduğunu da belirtmişti. Ancak salgının durumuna göre hibrit eğitim modeline de geçilebilceğini söylemişti.

OKULLAR 31 AĞUSTOS'TA AÇILACAK MI?