Okullar ne zaman açılacak? Sömestr tatili ne zaman bitiyor? (2024-2025 MEB sömestr tatili takvimi)

2024-2025 yarıyıl tatili sürmeye devam ederken, okulların açılacağı tarihte öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Öğrenciler sömestr tatilinin biteceği ve okullarda 2. dönemin başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Sömestr tatili ne zaman bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAk?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle birlikte okulların kapanış tarihleri ve tatil süreleri paylaşılmıştı.



MEB takvimine göre, 20 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.