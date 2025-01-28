Okullar ne zaman açılacak? Sömestr tatili ne zaman bitiyor? (2024-2025 MEB sömestr tatili takvimi)
Okulların ne zaman açılacağı, sömestr tatilinin ikinci haftasına girilmesiyle birlikte yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. 2024-2025 eğitim yılının 1. dönemi geçtiğimiz hafta sona erdi. 15 tatilin keyfini süren milyonlarca öğrenci ise gözlerini okulların açılacağı tarihe çevirdi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Sömestr tatili ne zaman bitiyor?
2024-2025 yarıyıl tatili sürmeye devam ederken, okulların açılacağı tarihte öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Öğrenciler sömestr tatilinin biteceği ve okullarda 2. dönemin başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Sömestr tatili ne zaman bitiyor?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAk?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle birlikte okulların kapanış tarihleri ve tatil süreleri paylaşılmıştı.
MEB takvimine göre, 20 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
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