Okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası başlıyor (2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi)

Okulların açılış tarihi, okula yeni başlayacak olan öğrencilerin velileri tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 tatil takvimiyle birlikte, okulların açılış tarihi belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? uyum haftası ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası başlıyor (2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi)

2024-2025 Öğretim Yılı Çalışma Takvimi doğrultusunda okullarda ilk dönemin başlamasına kısa bir zaman kaldı. Uyum haftası, okula alışma sürece geçirecek öğrenciler için başlayacak. Peki, okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 17 Ocak 2025 Cuma gününe kadar sürecek birinci dönemi tamamlayacaklar.

Okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası başlıyor (2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi) - 1

UYUM HAFTASI TARİHLERİ

öncesi ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

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