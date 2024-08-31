Okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası başlıyor (2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi)

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi doğrultusunda okullarda ilk dönemin başlamasına kısa bir zaman kaldı. Uyum haftası, okula alışma sürece geçirecek öğrenciler için başlayacak. Peki, okullar ne zaman açılacak?



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 17 Ocak 2025 Cuma gününe kadar sürecek birinci dönemi tamamlayacaklar.

