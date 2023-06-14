Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 19 milyon öğrenci, ikinci dönem karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi önümüzdeki cuma günü sona erecek. Öğrenciler ise şimdiden yaz tatilinin bitiş tarihini sorgulamaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, eğitim-öğretim yılının yaz tatilini yapmak üzere karnelerini alacak. Yaklaşık 19 milyon öğrencinin karne alacağı yaz tatilinin ardından, Eylül ayı ile birlikte yeni eğitim yılı başlayacak. İşte, yaz tatilinin biteceği tarih...

12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023 Cuma günü kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

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