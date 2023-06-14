Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, eğitim-öğretim yılının yaz tatilini yapmak üzere karnelerini alacak. Yaklaşık 19 milyon öğrencinin karne alacağı yaz tatilinin ardından, Eylül ayı ile birlikte yeni eğitim yılı başlayacak. İşte, yaz tatilinin biteceği tarih...



12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023 Cuma günü kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.



YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.