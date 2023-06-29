Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? (2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi)

Okulların ne zaman açılacağı, okulların kapanması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. MEB tarafından duyurulan tarihlerin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? (2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi)

2023 yılı yaz tatilinin başlamasıyla birlikte tatile çıkan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılı öncesi planlamalarını yapmak için okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? (2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi) - 1

2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı ()'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

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