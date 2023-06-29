Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? (2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi)

2023 yılı yaz tatilinin başlamasıyla birlikte tatile çıkan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılı öncesi planlamalarını yapmak için okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.



Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.



Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

