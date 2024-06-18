Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? (2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi)

2024-2025 okulların açılış tarihi, yaz tatiline devam eden öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Okulların açılacağı tarihi öğrenerek, yaz tatilinin bitmesine kısa bir zaman kala hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ) tarafından açıklanan yeni eğitim öğretim yılı takvimini sorguluyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak. Buna göre; Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

UYUM HAFTASI TARİHLERİ



2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.



Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.



ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ



Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.



İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.