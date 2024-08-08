Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? (2024-2025 eğitim öğretim takvimi)

Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı, yaz tatilinde olan yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Yeni eğitim öğretim yılına iyi hazırlanmak isteyen öğrenciler, yaz tatilinin bitmesine kısa bir zaman kala okulların açılacağı net tarihi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 eğitim öğretim takvimi.

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? (2024-2025 eğitim öğretim takvimi)

2024-2025 eğitim öğretim takviminin belli olmasının ardından okulların açılacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı takvimi sonrasında, okulların açılacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi sonrasında, okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? (2024-2025 eğitim öğretim takvimi) - 1

ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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