Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? (2024-2025 eğitim öğretim takvimi)

2024-2025 eğitim öğretim takviminin belli olmasının ardından okulların açılacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı takvimi sonrasında, okulların açılacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi sonrasında, okulların açılacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
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