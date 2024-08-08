Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? (2024-2025 eğitim öğretim takvimi)

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi sonrasında, okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; Okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

2024-2025 eğitim öğretim takviminin belli olmasının ardından okulların açılacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı takvimi sonrasında, okulların açılacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar...

ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ



Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.



Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.



İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.



İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.