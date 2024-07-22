Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? (MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi)

Okulların açılacağı ve yaz tatilinin biteceği tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi sonrasında belli oldu. Tatilin keyfini sürmeye devam eden öğrenciler bir yandan da yeni eğitim yılı öncesinde hazırlıklarına başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? (MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi)

2024-2025 eğitim öğretim takviminin belli olmasıyla birlikte, okulların açılacağı tarih sorgulanmaya başladı. Yaz tatiline çıkan ve dinlenmeye devam eden öğrenciler, yeni eğitim yılının hazırlıklarına şimdiden başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Buna göre; Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? (MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi) - 1

ARA VE YARIYIL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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