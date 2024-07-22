Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? (MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi)

2024-2025 eğitim öğretim takviminin belli olmasıyla birlikte, okulların açılacağı tarih sorgulanmaya başladı. Yaz tatiline çıkan ve dinlenmeye devam eden öğrenciler, yeni eğitim yılının hazırlıklarına şimdiden başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.



Buna göre; Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

