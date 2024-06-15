Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün var? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören 20 milyonu aşkın öğrenci, 14 Haziran 2024 tarihinde karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Yaz tatili planlarını tatil takvimine göre, yapacak olan öğrenciler ve aileler, yeni eğitim - öğretim döneminde okulların açılış tarihini merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün var?

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün var? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

Millî Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Takvimde 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihine, ara ve yarıyıl tati tarihlerine yer verildi. 

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün var? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı - 1

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün var? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı - 2

UYUM HAFTASI TARİHLERİ

2024-2025 öğretim yılında öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

ARA VE YARIYIL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

EĞİTİM HABERLERİ

Bakan Tekin mesaj verdi! 9. sınıflara telafi sınavı mı geliyor?

Bakan Tekin mesaj verdi! 9. sınıflara telafi sınavı mı geliyor?

AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? Gözler AUZEF sınav giriş belgelerinde

AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? Gözler AUZEF sınav giriş belgelerinde

KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi

KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi

Yaz tatili ne zaman bitecek? 2024-2025 eğitim yılı başlama tarihi

Yaz tatili ne zaman bitecek? 2024-2025 eğitim yılı başlama tarihi

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama

2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024-TR-YÖS/1) Sonuçları Açıklandı

2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024-TR-YÖS/1) Sonuçları Açıklandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...