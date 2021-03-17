Okullar ne zaman kapanacak? (2020-2021 eğitim yılı ne zaman bitiyor?)

Corona virüs tedbirleri kapsamında eğitimine evden devam eden öğrenciler, okulların ne zaman kapanacağını ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde merak edilen konulara dair açıklamalarda bulundu.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin merak ettiği ara tatil olacak mı sorusunu şu şekilde cevapladı, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok" sözlerini kullandı.

Karneler ne zaman verilecek sorularına ise şu şekilde cevap verdi, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız."