Okullar ne zaman kapanacak? (2021 yaz tatili ne zaman başlıyor?)

Corona virüs salgını nedeniyle belirli sınıflar haricinde eğitim 1 Haziran’a kadar uzaktan devam edecek. Bu dönemde öğrenciler tarafından en sık sorulan soru yaz tatilin başlayacağı tarih oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak ve 2021 yaz tatili ne zaman başlıyor?

26.05.2021 - 09:19

Okullar ne zaman kapanacak? (2021 yaz tatili ne zaman başlıyor?)

İlişkili Haberler

MEB'den 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için sınav açıklaması

MEB'den 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için sınav açıklaması

Liselerdeki sınavlarla ilgili MEB'den açıklama

Liselerdeki sınavlarla ilgili MEB'den açıklama

Okulların ne zaman kapanacağını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Bu açıklamaya göre okullar 2 Temmuz 2021 tarihinde kapanacak ve yaz tatili başlayacak. Ayrıca, yapılan açıklamada ara tatilin olmayacağı da ek bilgi olarak paylaşıldı. Yaz tatilinin ne zaman biteceği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

2021 SINAV TARİHLERİ


2021 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran’da yapılacak. Sınav iki oturumda gerçekleşecek.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran’da, Alan Yeterlik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Haziran’da olacak.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...