Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman alınacak? (2023 MEB yaz tatili takvimi)

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının bitmesine kısa bir zaman kala, "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu sorgulanmaya başladı. Karnelerini almak için bekleyen öğrenciler, MEB tarafından planlanan tatil takvimini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman alınacak?



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.



Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023 Cuma günü kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.

2023-2024 OKULLARIN BAŞLANGIÇ TARİHİ



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.