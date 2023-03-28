Okullar ne zaman kapanacak, uzatılacak mı? Bakan Özer tarih verdi (2022-2023 eğitim öğretim yılı)

2022-2023 eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceğiyle ilgili araştırmalar sürerken, Bakan Özer konuya açıklık getirdi. Okulların uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili açıklama yapan Bakan Özer, "Herhangi bir uzatma yapmayacağız." dedi. Peki, okullar bu yıl ne zaman kapanacak?



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



Okulların ne zaman kapanacağıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılının biteceği tarihi açıkladı.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran'da sona ereceğini belirterek, "Herhangi bir uzatma yapmayacağız." dedi.



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



Öte yandan bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil takvimi belli oldu.



Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.



3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.