Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili için geri sayım (2024-2025 eğitim öğretim yılı bitiş tarihi)

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimle birlikte okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak?



2. ARA TATİL YARIN BİTİYOR



Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından yarın dersbaşı yapacak.



Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, Bakanlığa bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilini 31 Mart-4 Nisan'da yaptı.



Ülke genelinde yarın itibarıyla merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek ve bu kapsamda yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen dersbaşı yapacak.



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.