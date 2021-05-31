Okullar ne zaman kapanacak? (Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?)

Okulların ne zaman kapanacağını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Bu açıklamaya göre okullar 2 Temmuz 2021 tarihinde kapanacak ve yaz tatili başlayacak.



Ayrıca, yapılan açıklamada ara tatilin olmayacağı da ek bilgi olarak paylaşıldı.

Yaz tatilinin ne zaman biteceği hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Kabine toplantısında okullar ile ilgili bir karar çıkarsa ayrıntılar haberde yer alacak.

2021 SINAV TARİHLERİ





2021 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran’da yapılacak. Sınav iki oturumda gerçekleşecek.



2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran’da, Alan Yeterlik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Haziran’da olacak.