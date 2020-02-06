Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

İkinci yarıyıl tatilinin ne zaman olduğu yeni dönemin daha ilk haftasından hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak konusu oldu. Dönem boyunca dört kez kapanan okullar, öğrencilere dinlenme fırsatı sunuyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı, ikinci ara tatili 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde yaşanacak. 13 Nisan 2020'de öğrenciler tekrar okula dönecekler.

Okullarda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlamıştı,19 Haziran 2020 tarihinde ise tamamlanarak öğrenciler yaz tatiline başlayacak.

SÖMESTR TATİL TÜYOLARI