Okullar yarın açılıyor

Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Yaz tatilinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci için, yarın ilk ders zili çalacak. Tüm okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Okullar yarın açılıyor
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Son ders zili 16 Haziran'da çalmış, 19 milyondan fazla öğrenci karne almıştı.

Üç aylık yaz tatili sona erdi. Öğrenciler için eğitim maratonu tekrar başlıyor.

öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıfa adım atan öğrenciler için uyum haftası 4 Eylül'de başladı.

Milli Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında diğer sınıflar için de 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ders zili yarın çalacak.

Öğrenciler, okullarına kavuşacak. Okullar hazırlıklarını tamamladı.
Ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar okullara ulaştırıldı, öğrenci güvenliği ile ilgili gerekli tedbirler de alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini daha önce açıklamıştı.

Eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10 Kasım'dan itibaren bir hafta sürecek. Öğrenciler, ilk dönem karnelerini 19 Ocak Cuma günü alacak. İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat Pazartesi okullar yeniden açılacak. 

İkinci sömestir yaklaşık 4 ay sürecek. 5 Nisan'da, bir haftalık ara var. İlk ve orta dereceli okullar, 14 Haziran'da kapanacak ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıkacak.

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