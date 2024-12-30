Okullar yarın tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü olacak? Valilik açıkladı

31 Aralık yılbaşı günü okulların yarım gün mü yoksa tatil mi olup olmadığı öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Okul çıkış saatlerinde yaşanacak trafik yoğunluğundan ötürü yılbaşı eğlencesine geç kalmak istemeyen öğrencilere müjdeli haber İstanbul Valiliği tarafından yapıldı. Peki, okullar yarın tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü olacak?



31 ARALIK'TA OKULLAR YARIM GÜN MÜ?



İstanbul Valiliği, yarın resmi ve özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verildiğini bildirdi.



Buna göre; 31 Aralık Salı günü okullar saat 16.00'a kadar açık olacak.