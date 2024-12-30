Okullar yarın tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü olacak? Valilik açıkladı
Okullar yarın tatil mi, yarım gün mü? Sorusunun yanıtı, yılbaşı öncesinde milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama sonrasında, 31 Aralık Salı günü için okulların eğitim faaliyetlerinde saat değişikliğine gidildi. Peki, Okullar yarın tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü olacak?
31 Aralık yılbaşı günü okulların yarım gün mü yoksa tatil mi olup olmadığı öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Okul çıkış saatlerinde yaşanacak trafik yoğunluğundan ötürü yılbaşı eğlencesine geç kalmak istemeyen öğrencilere müjdeli haber İstanbul Valiliği tarafından yapıldı. Peki, okullar yarın tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü olacak?
31 ARALIK'TA OKULLAR YARIM GÜN MÜ?
İstanbul Valiliği, yarın resmi ve özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verildiğini bildirdi.
Buna göre; 31 Aralık Salı günü okullar saat 16.00'a kadar açık olacak.
VALİLİK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA
Valilikten yapılan açıklamada, "31 Aralık Salı günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi/özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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