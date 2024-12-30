Okullar yarın tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü olacak? Valilik açıkladı

Okullar yarın tatil mi, yarım gün mü? Sorusunun yanıtı, yılbaşı öncesinde milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama sonrasında, 31 Aralık Salı günü için okulların eğitim faaliyetlerinde saat değişikliğine gidildi. Peki, Okullar yarın tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü olacak?

Okullar yarın tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü olacak? Valilik açıkladı

31 Aralık günü okulların yarım gün mü yoksa mi olup olmadığı öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. çıkış saatlerinde yaşanacak trafik yoğunluğundan ötürü yılbaşı eğlencesine geç kalmak istemeyen öğrencilere müjdeli haber Valiliği tarafından yapıldı. Peki, okullar yarın tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü olacak?

31 ARALIK'TA OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

İstanbul Valiliği, yarın resmi ve özel tüm okul öncesi, temel ve ortaöğretim kurumlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verildiğini bildirdi.

Buna göre; 31 Aralık Salı günü okullar saat 16.00'a kadar açık olacak.

Okullar yarın tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü olacak? Valilik açıkladı - 1

VALİLİK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "31 Aralık Salı günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi/özel tüm öncesi, temel ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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