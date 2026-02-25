Okullara ramazan genelgesi tartışması | Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 168 kişi aleyhine dava açtık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ramazan genelgesi tartışmasına ilişkin konuştu. Akademisyenler ve gazetecilerden oluşan 168 kişi imzaladığı bildirgeyle, Ramazan etkinlikleri genelgesine yönelik suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Tekin, bu 168 kişi hakkında dava açtıklarını söyledi.

AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Türkiye'de kimsenin ‘Anayasayı bizim istediğimiz gibi yorumlayacaksınız, bizim gibi yorumlamayanlar gerici, azgın azınlıktır’ deme hakkın yok. Bu tavırlarla saldırmak hakarettir. Bu etkinliklere katılan öğrenci, öğretmenler ve velilerin hakkını korumak için adım atacağımızı söylemiştim." diyerek akademisyen ve gazetecilerden oluşan 168 kişi hakkında dava açtıklarını belirtti.

Ramazan etkinliklerini eleştirenlere dair de Tekin, "Ramazan etkinliklerini 'gerici azınlığın provokasyonu' olarak niteleyenler asıl gericilerdir." değerlendirmesini yaptı.