Okullarda 2. dönem başlangıç tarihi: Okullar ne zaman açılacak, sömestr tatili ne zaman bitiyor?

Okulların ne zaman açılacağı, sömestr tatilinin keyfini sürmeye devam eden öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Okullarda 2. dönem için hazırlık yapacak olan öğrenciler, MEB tarafından belirlenen eğitim öğretim takvimini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, sömestr tatili ne zaman bitiyor?



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAk?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle birlikte okulların kapanış tarihleri ve tatil süreleri paylaşılmıştı.



MEB takvimine göre, 20 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

3 Şubat itibarıyla ise okullarda 2. dönem başlamış olacak.



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.