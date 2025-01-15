Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? (2025 MEB 2. dönem tarihi)

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısı 17 Ocak Cuma günü sona erecek. Karnelerini bu cuma günü alacak olan öğrenciler daha sonrasında 15 günlük tatile çıkacak. Tatil dönüşü okul planlamalarını şimdiden yapmak isteyen öğrenciler ise 2. dönemin başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak?

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.



İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

