Okullarda ara tatil zili yarın çalıyor

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 13-17 Kasım'da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak.

Okullarda ara tatil zili yarın çalıyor
10 Kasım resmi tatil, yarım gün mü? 10 Kasım'da okullar tatil olacak mı? (Türkiye'deki resmi tatiller)

10 Kasım resmi tatil, yarım gün mü? 10 Kasım'da okullar tatil olacak mı? (Türkiye'deki resmi tatiller)

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Okullarda ilk için son ders zili yarın çalacak.

Birinci dönem ara tatili 13 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Cuma günü sona erecek. 

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.

Ara tatilin ardından öğrenciler, 20 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

11 Eylül 2023'de başlayan öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

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