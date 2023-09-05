Okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı mı, sınıfa telefonla girmek yasak mı? Milli Eğitim Bakanı Tekin'den cep telefonu açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaklaşan eğitim-öğretim dönemi öncesinde eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin'in değindiği konulardan biri de okullarda telefon kullanımıyla ilgili oldu. Peki, okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı mı, sınıfa telefonla girmek yasak mı?

Okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı mı, sınıfa telefonla girmek yasak mı? Milli Eğitim Bakanı Tekin'den cep telefonu açıklaması

Okulların açılmasına az bir zaman kala Milli Bakanı Yusuf Tekin, cep telefonu ve dijital cihaz kullanımına yönelik yeni tedbirleri açıkladı.  Tekin, "okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı mı?" sorusuna yanıt verdi.

Okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı mı, sınıfa telefonla girmek yasak mı? Milli Eğitim Bakanı Tekin'den cep telefonu açıklaması - 1

ÖĞRETMENLER DE CEP TELEFONUNU BIRAKACAK

Tekin, öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini de bildirdi.

Okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı mı, sınıfa telefonla girmek yasak mı? Milli Eğitim Bakanı Tekin'den cep telefonu açıklaması - 2

ÖĞRETMENLER ÖNLÜK GİYECEK Mİ?

Bakan Tekin’e öğretmenlerin yeni eğitim-öğretim döneminde önlük giyip giymeyeceği soruldu.

Tavsiye kararında bulunduklarını, bir zorunluluk getirmediklerini söyleyen Bakan, “Şu anda önlük modeli tasarlanıyor. Öğretmenler önlük giyerse memnun olacağız.” dedi.

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