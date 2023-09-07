Okullarda cep telefonu yasak mı olacak? MEB açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaklaşan eğitim-öğretim dönemi öncesinde eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin'in değindiği konulardan biri de okullarda telefon kullanımıyla ilgili oldu. İşte, Okullarda cep telefonu kullanımına dair son gelişmeler...



OKULLARDA CEP TELEFONU YASAK MI?



Okulların açılmasına az bir zaman kala Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, cep telefonu ve dijital cihaz kullanımına yönelik yeni tedbirleri açıkladı.



Tekin, "okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı mı?" sorusuna yanıt verdi.



Tekin, öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini de bildirdi.