Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? (2022-2023 MEB nisan ara tatil takvimi)

Okullar ikinci ara tatil döneminin ne zaman başlayacağı, binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle, okullarda ikinci dönem başlangıç tarihi 13 Şubat tarihine uzatıldı. Peki, okullarda ikinci ara tatil (nisan ara tatili) ne zaman?

Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? (2022-2023 MEB nisan ara tatil takvimi)

Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle, okullarda ikinci dönemin başlangıç süresi uzatıldı. Deprem ve kar yağışı nedeniyle okullarda ikinci dönem 13 Şubat'ta başlayacak. İkinci dönem öncesinde ise nisan ara tatilinin başlayacağı tarih merak ediliyor. Peki, okullarda ikinci ara tatil ne zaman?

İKİNCİ ARA NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı () tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? (2022-2023 MEB nisan ara tatil takvimi) - 1

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecektir.

Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

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