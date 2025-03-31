Okullarda ikinci ara tatil ne zaman bitecek? Nisan tatili bitiş tarihi

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 11-15 Kasım 2024'te yapmıştı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili de 20 Ocak Pazartesi günü başladı ve 31 Ocak Cuma günü sona erdi. Şimdi ise bu eğitim yılının son tatili de bitmek üzere.



ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?



İkinci ara tatil, 31 Mart Pazartesi günü başladı ve 4 Nisan Cuma günü sona erecek.



Ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan'da tekrar ders başı yapacak.



YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da tamamlanacak.