Okullarda kış şenliği haftası

Eğitim öğretimde ilk dönemin son zili 19 Ocak Cuma günü çalacak. Yaklaşık 19 milyon öğrenci 2 hafta sürecek sömestr tatiline çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez okullarda tatil öncesi dönem sonu faaliyet haftası düzenlenmesine karar verdi. 81 ile gönderilen yazıda, okullarda son haftanın "kış şenliği" havasında geçmesi istendi.



Dönem sonu faaliyet haftası kapsamında, okullarda 15-18 Ocak tarihlerinde 4 gün sürecek etkinlikler düzenlenecek. Öğrenciler sanatsal, bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlere katılacak. Bu sayede öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta ile dönemi bitirmesi sağlanacak. Yapılacak etkinliklerde öğrencilerin dil bilgisel ve hitabet yeteneklerinin geliştirilmesi, yeteneklerini sergileme fırsatı bulması paylaşma ve takım çalışmasının önemini öğrenmesi hedefleniyor.



Hafta boyunca düzenlenecek etkinlikleri öğretmenler ve öğrenciler birlikte organize edecek. Bakanlık, örnek bir etkinlik takvimini de okullara gönderdi. Takvimde, bilgi yarışması, kelime oyunu, hitabet, kitap okuma gibi öğretici etkinliklere yer verildi. Bunların yanısıra kermes, yetenek paylaşım saati, komedi aati, oyun saati ve dönem sonu gösterileri düzenlenmesi de önerildi.



Bakanlık, karne öncesi son gün olan 18 Ocak Perşembe günü ise "Gezi günü" etkinliği yapılmasını önerdi.