Okullarda maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Koca açıkladı! (2022-2023 eğitim öğretim yılı)

Okullarda maske takmak zorunlu mu? sorusu, 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde birçok öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanı Koca, bu yıl okullarda maske zorunluluğuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, okullarda maske takmak zorunlu mu?



OKULLARDA MASKE ZORUNLU OLACAK MI?



Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından öğrenciler ve velilerin merak ettiği maske konusuna ilişkin açıklamada bulundu.



Bakan Koca, yeni eğitim dönemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Endişe edilmemeli, maske takmak isteyen olabilir, takabilirler ancak zorunlu değil. Çocuklarımız güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecek" ifadelerine yer verdi.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ



2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.



Yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.



2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takviminin belli olmasıyla birlikte ara tatil tarihleri de belli oldu.



Buna göre;14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.



İkinci ara tatil ise Ramazan Bayramı ile birleştirilecek.